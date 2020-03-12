Bartın Üniversitesi, YÖKAK’ın düzenlediği “Değerlendirici Eğitimi” programına katıldı

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile birlikte Kalite Komisyonu Üyeleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından düzenlenen “Değerlendirici Eğitimi” programına katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığı tarafından “2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Programı” kapsamında “Değerlendirici Eğitimi” etkinliği gerçekleştirildi. Antalya’da düzenlenen ve 252 değerlendirici adayının katıldığı programda Bartın Üniversitesi’nin kalite süreçlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ile birlikte Kalite Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Çetin Semerci, Prof. Dr. Sevim Çelik ve Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Ünal yer aldı.

Akademisyenlerin dışında farklı yükseköğretim kurumlarından idari personel, öğrenciler ve sektör temsilcilerinin de katıldığı program, Dr. Sertaç Doğanay’ın “Geleceğin İşleri, Güçleri ve Dinamikleri” adlı konferansıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, “Birlikte Nereye Koşuyoruz?” adlı sunumunda, iç ve dış kalite güvencesi sisteminde değerlendiricilerin rolleri, sorumlulukları ve değerlendiricilerden beklentiler konularında açıklamalarda bulundu.

Sürekli iyileşme ve liderlik konularına vurgu yapan Prof. Dr. Elmas ayrıca, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerinde 2019 yılının Nisan ayından günümüze kadar gerçekleştirilen güncellemeler, dereceli değerlendirme anahtarı (Rubrik) ve uluslararası ajanslarla gerçekleştirilen paylaşımlara ilişkin de bilgiler verdi.

YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım ise “2020 Yılı Değerlendirici Eğitimi Hakkında Bilgilendirme” başlıklı sunumunda önceki yıl gerçekleştirilen program kapsamında “Değerlendirici Eğitimi” ve “Değerlendiricilerin 360 derece değerlendirilmesi” ile ilgili bulguları aktararak, 2020 Yılı Değerlendirici Eğitimi programının hedefleri, güncellenen kapsamı, yöntemi ile ilgili bilgiler verdi.

Programın ikinci günü etkinlikleri, moderatörler eşliğinde sekiz farklı salonda, grup çalışmaları ile devam etti. Sabah oturumları, Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzunu (Sürüm 2.0) özümsemeyi hedefleyen Jigsaw etkinlikleri ile başladı. Kurumsal değerlendirmede bu yıl ilk kez kullanılacak olan dereceli değerlendirme anahtarı (rubrik) kullanımının içselleştirilmesine yönelik örnek olay etkinlikleri ile sürdürülen programda öğleden sonra “Venüs Üniversitesi’nin Dış Değerlendirilmesi” başlıklı kurgusal simülasyon etkinliği gerçekleştirildi.

Programın son gününde, çalışma grupları tarafından hazırlanan Venüs Üniversitesi Kurumsal Akreditasyon Raporu (KAR), YÖKAK Kalite Güvencesi Yönetim Bilgi Sistemi (KGYBS)’ne girilerek raporlar moderatörler eşliğinde değerlendirildi.

Eğitim programının etkinliği ve etkililiğinin de değerlendirilmesinin ardından, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas bir kapanış konuşması gerçekleştirerek; katılımcılara, moderatörlere ve YÖKAK çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

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