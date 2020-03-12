Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

İHA

Bartın’da Koronavirüs toplantısı

Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Koronavirüs önlemleri için toplandı.
Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güner, dünyada görülen ve Türkiye’de bir vakaya rastlanan Koronavirüs (KOVİD19) hakkında kurumların aldığı önlemlerin ve hazırlıklı olmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Tek gündem maddesinin Koronavirüs olduğu toplantıda; eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, çalışanlar için alınacak tedbirler, camilerin, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği, Umre ibadetinden dönen vatandaşlar için alınan önlemler görüşüldü. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Doğucan Şevik, Türkiye ...
Bartın Üniversitesi, YÖKAK’ın düzenlediği “Değerlendirici Eğitimi” programına katıldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi, YÖKAK’ın düzenlediği ...
Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM’ye atandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu 193 öğrenci OGM’ye atandı
Bartın’da sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bartın’da sahilde erkek cesedi bulundu
Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Bartın'da, sahilde erkek cesedi bulundu
‘Etkili Öğretmen Olmak’ konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Etkili Öğretmen Olmak’ konulu konferans düzenlendi
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi değerlendirmede ilk sırada yer aldı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi değerlendirmede ...
(Görüntülü) Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küre Dağları Milli Parkı havadan ...
Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı havadan görüntülendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X