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Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

DHA

Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Üniversitesi´nde öğrenim gören öğrenciler üniversitelerin tatil edilmesi üzerine otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün üniversitelerin 3 haf süreyle tatil edildiği açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesi´nde öğrenim gören çok sayıda öğrenci Bartın Kemerköprü Mahallesi´nde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüs firmaları memleketlerine gidecek öğrenciler için ek seferler düzenlerken, öğrenciler bilet alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Öğrenciler online sistemin kitlenmesi nedeniyle mecburen yazıhanelere gelerek, bilet aldıklarını ifade etti.
Otobüs firmalarının yetkilileri ise oluşan yoğunluğa hazırlıksız olduklarını öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler düzenlediklerini belirtti.   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-03-12 22:14:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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