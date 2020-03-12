Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Üniversitesi´nde öğrenim gören öğrenciler üniversitelerin tatil edilmesi üzerine otobüs yazıhanelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün üniversitelerin 3 haf süreyle tatil edildiği açıklanmasının ardından Bartın Üniversitesi´nde öğrenim gören çok sayıda öğrenci Bartın Kemerköprü Mahallesi´nde bulunan otobüs firmalarına ait yazıhanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Otobüs firmaları memleketlerine gidecek öğrenciler için ek seferler düzenlerken, öğrenciler bilet alabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Öğrenciler online sistemin kitlenmesi nedeniyle mecburen yazıhanelere gelerek, bilet aldıklarını ifade etti.

Otobüs firmalarının yetkilileri ise oluşan yoğunluğa hazırlıksız olduklarını öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler düzenlediklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-03-12 22:14:31



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