Umreden dönen vatandaşlara korona virüs tedbiri

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Bartın'da umre ziyaretinden dönen vatandaşlara yönelik korona virüs tedbirleri sürüyor.

Bartın'da umre ziyaretinden dönen vatandaşların 13 Mart Cuma günü şehre girmeden otobüslerde ilk sağlık kontrolleri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 14 gün kuralına mutlaka uymaları konusunda uyarılarak, vatandaşların evlerine gitmelerine müsaade edildi. Adres ve iletişim bilgileri de tespit edilerek kayıt altına alınan vatandaşların ziyaretçi kabul edip etmedikleri ve sağlık durumlarında bir değişiklik olup olmadığı da kolluk birimleriyle birlikte sağlık ekipleri tarafından ev ev gezilerek kontrol edildi.

Olası karantina kararına karşı hazırlıkların da yapıldığı öğrenildi.

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