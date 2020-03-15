Umreden dönen vatandaşlara korona virüs tedbiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Umreden dönen vatandaşlara korona virüs tedbiri

İHA

Umreden dönen vatandaşlara korona virüs tedbiri

Bartın'da umre ziyaretinden dönen vatandaşlara yönelik korona virüs tedbirleri sürüyor.
Bartın'da umre ziyaretinden dönen vatandaşların 13 Mart Cuma günü şehre girmeden otobüslerde ilk sağlık kontrolleri İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 14 gün kuralına mutlaka uymaları konusunda uyarılarak, vatandaşların evlerine gitmelerine müsaade edildi. Adres ve iletişim bilgileri de tespit edilerek kayıt altına alınan vatandaşların ziyaretçi kabul edip etmedikleri ve sağlık durumlarında bir değişiklik olup olmadığı da kolluk birimleriyle birlikte sağlık ekipleri tarafından ev ev gezilerek kontrol edildi.
Olası karantina kararına karşı hazırlıkların da yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İşsiz gençler hem nitelikli elemana dönüşüyor, hem de iş buluyor İstihdam garantili kursun 5’incisi başladı
YEREL HABERLER İşsiz gençler hem nitelikli elemana dönüşüyor, hem de ...
Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bartın'da tefeci operasyonu: 5 tutuklama
Bartın’da tefeci operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Bartın’da tefeci operasyonunda 5 tutuklama
Bartın Üniversitesi Rektörü'nden bilet kuyruğuna giren öğrencilere sempatik mesaj Rektör Uzun’un paylaşımı öğrencilerden yorum bombardımanı Bartın Üniversitesinden ‘Korona virüsü’ videosu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi Rektörü'nden bilet kuyruğuna ...
(Görüntülü) Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının yazıhanelerine akın etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bartın'da öğrenciler otobüs firmalarının ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X