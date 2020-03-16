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Bartın’da yaşam merkezleri ve kafeteryalar kapatıldı

İHA

Bartın’da yaşam merkezleri ve kafeteryalar kapatıldı

Bartın’da korona virüs önlemleri kapsamında belediye bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi ve piknik alanlarındaki kafeteryalar 20 Nisan tarihine kadar kapatıldı.
Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bartın Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren yaşam merkezi ve piknik alanlarındaki kafeteryalar geçici süreyle kapatıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Bartın Belediyesine bağlı hizmet veren Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Elmalık Yaşam Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi, Kavallar Yaşam Merkezi, Şiremirçavuş Yaşam Merkezi, Hürriyet Yaşam Merkezi, Gazhane Kültür Parkı Kafeteryası, 140. Yıl Parkı Kafeteryası, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı Kafeteryası, Karaçay Piknik Alanı Kafeteryası bugünden itibaren 20 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılmıştır. Vatandaşlar parkların açık alanlarından faydalanabilecektir” denildi.

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