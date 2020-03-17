Bartın'da zabıtadan çay ocağı işletmecisine uyarı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da çay ocağında müşteri bulunduran işletme sahibi, zabıta ekiplerince uyarıldı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Kafelerin kapandığı görülürken, kent merkezindeki bir çay ocağının dışarıda oturan kişilere servis yaptığı görüldü. Çay ocağının önünde oturan insanları kaldıran ekipler, dışarıda bulunan tabureleri içeri aldırttı. Ekipler işletme içine müşteri alınmaması gerektiğini belirterek, sadece esnafa çay verilebileceği konusunda uyardı.

DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-03-17 12:32:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.