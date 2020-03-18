Bartın’da Koronavirüs şüphesi

Bartın’da koronavirüs ile ilgili kuvvetli şüpheli bir vak’anın karantina altına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili Bartın Valiliği de basın açıklamasında bulundu. Açıklama da şöyle denildi: “Covid19 Pandemisi ile Cumhurbaşkanlığımız başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıkların koordinesinde belirlenen ulusal politikalar ve stratejiler kapsamında; İlimizde yurt dışı ve umre hikayesi olanlar ile pandemi benzeri belirtileri olan bütün vatandaşlarımız belirlenen stratejilere uygun olarak evlerinde veya hastanelerde yakından izlenmektedir. Şuan itibariyle hastanemizde yatan olası kuvvetli şüpheli bir vak’a bulunmakta olup tam izole durumda, bütün tıbbi tedavileri yapılmaktadır. Belirlenen algoritma gereğince bu kişi ile temas eden bütün kişiler Valiliğimizce belirlenen izole bir alanda karantinaya alınmıştır. Bu karantinaya 15 Marttan sonra İlimize yurt dışından da giriş yapanlarda dahil edilecektir.”

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