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Bartın Üniversitesinde uzaktan eğitimlere başlandı

İHA

Bartın Üniversitesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 17 bin aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.

Bartın Üniversitesinde uzaktan eğitimlere başlandı

Bartın Üniversitesinde yeni tip korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından 17 bin aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.
Yeni tip korona virüs (Covid19) dolayısıyla Bartın Üniversitesinde eğitimöğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklar tamamlanarak, ‘Uzaktan Eğitim Sistemi’ne geçildi. Bu kapsamda 2017 yılından bu yana süren yatırımlar neticesinde tüm altyapı ve bilişim sistemleri konusunda hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesinde 17 bini aşkın öğrenci ve 536 öğretim elemanı sisteme tanımlandı.
Öğrencilerin interaktif şekilde katıldığı uzaktan eğitimlerde ilk dersi Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun verdi. Öğrencilere seslenen Rektör Uzun, “Hepiniz içinde bulunduğumuz bu zor dönemde tüm Türkiye’ye örnek olacak bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Evlerinizde kalarak, fedakârca çalışan sağlıkçılarımıza,, ülkemizde gösterilen bu önemli mücadelede ‘Sorun küresel, mücadele ulusal’ diyerek destek veriyorsunuz. Bizler de bu süreçte sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlanmak ve ‘Her anı birbirimizden öğrenerek’ devam ettiğimiz bu yolculukta yalnız bırakmamak için var gücümüzde çalışıyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri gönül bağımız ile geleceğe olan inancımız birlikte kapatıyoruz" dedi.

“Gerekli alt yapıya sahibiz”
Üniversite olarak gerekli alt yapıya sahip olduklarını kaydeden Rektör Uzun, “YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamızın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, bugün 17 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahiptir. Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ise dijitalleşen dünya şartlarının önemi üzerine kurulan bir dizi çalışmaları ifade etmektedir. İşte bu noktada, kalite odaklı yaklaşımımızla, öğrencilerimizi tüm çalışmalarımız merkezine alarak bu süreci eğitim noktasında da en iyi şekilde atlatacağımızı temenni ediyorum. 'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edeceğimiz bu süreci, alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve siz değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibariyle değişime ayak uydurmanın başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve inanıyorum ki, Akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ile mezunlarının mensubu olduğu Bartın Üniversitesi ailesi geleceğe yönelik kararlı adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Uyarıları dikkate alalım”
Sağlık Bakanlığının uyarılarının dikkate alınmasını da isteyen Rektör Uzun, “Evde kalmaya devam ederek bu süreci en verimli şekilde değerlendirelim. Bizler burada sizler için gece gündüz çalışıyoruz arkadaşlar, sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Sözlerime son verirken, sizleri şimdiden çok özlediğimizi belirtmek istiyorum. Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.
Rektör Uzun, daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

“Evde kalın, uzaktan eğitim alın”
Dersin ardından gazetecilere açıklama yapan Rektör Uzun, “Aslında biz bu sürece 3 yıldan bu yana hazırlık yapıyoruz. Onun öncesinde de devam ediyordu ama son 3 yıl içerisinde bu alana oldukça yatırım yaptık. Bu alandaki lazım olan fiziki, teknik altyapıyı yeniledik. İnternet hızımızı 3,5 kattan fazla arttırdık. Yani u uzunca bir sürecin sonunda geldiğimiz bir nokta. Bugün itibariyle baktığımızda 14 bin civarında bir kullanıcı sistemimizde kayıtlı ve sorunsuz bir ders yapıyoruz. 24 saat içinde de oldukça hareketli bir yapı sergiledik. Sistemimizdeki trafiği de test etmiş olduk. Bunu başarılı bir şekilde de sürdüreceğiz. Öğrencilerimize de bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı onları tebrik ediyorum. Son olarak evde kalın, uzaktan eğitim alın diyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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