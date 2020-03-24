Bartın’a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın’a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

İHA

Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kente giriş yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

Bartın’a diğer illerden gelenlere sağlık taraması

Bartın’da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kente giriş yapan vatandaşlar sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.
Bartın’da yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında il Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı kapsamında Zonguldak, Karabük ve Kastamonu güzergahlarından kente giriş yapanlara sağlık taraması başlatıldı. Kontrol noktalarında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu araçlar İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından kontrol ediliyor.
Ateşleri ile birlikte öksürük, halsizlik gibi hastalık belirtileri ile yurt dışı temasları olup olmadığı belirlenen vatandaşların daha sonra kente girişlerine izin veriliyor.
Konuyla ilgili gazetecilere bilgiler veren UMKE Bartın İl Sorumlusu Yalçın Yurdusev, “Bartın İlimizin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ve Bartın Valimizin talimatları doğrultusunda Bartın İlinin üç giriş noktasında kontrol noktaları oluşturduk. Bu kontrol noktalarında vatandaşlarımızı araçtan indirim ateş ölçümü yapıldıktan sonra; öksürük, nefes darlığı şikayeti sorgulanıp aynı zamanda 14 gün içerisinde kendisi ya da ailesinden birisinin yurt dışına çıkış öyküsü olup olmadığı sorgulanmakta. Bunlarla ilgili bir şikayete rastlandığında kişi bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikalar doğrultusunda ambulansla hastaneye sevk nakledilmektedir” dedi.
Yurdusev ayrıca vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bartın'a giren araçlar durduruldu, ...
Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü
YEREL HABERLER Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve ...
Bartın Üniversitesinde uzaktan eğitimlere başlandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde uzaktan eğitimlere başlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X