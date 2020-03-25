Evde kalan öğrenciler için sanal kütüphane devreye girdi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrenciler için yaklaşık 8 milyon elektronik yayını paylaşıma açtı.

Bartın Üniversitesi´nde `sanal kütüphane´ ile milyonlarca yayına erişmek mümkün hale geldi. Bartın Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının kullanımına açtı.

Birlikte kaldıkları evden çıkmayan Bartın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Yağmur Akça ile Sosyal Bilimler öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Zehra İnanç, uygulamayla istedikleri kitaba ulaştıklarını söylediler.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "16 mart tarihinde eğitime ara verilmişti, sonrasında üniversitelerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmişti. Şu anda o sistemin ilerlediğini görüyoruz. Öğrencilerimizden gelen talep sonrasında öğrencilerin derslerine daha iyi çalışması onların kaynaklara daha rahat ulaşabilmesi için e-kütüphane hizmetini devreye aldık. Uygulamamız başarılı şekilde devam ediyor" dedi.

DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-03-25 13:08:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.