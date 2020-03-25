Bartın’da trafik kazası: 1 yaralı

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Bartın’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, BartınKarabük yolu Yenihan mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine doğru seyir halinde olan D.Y. idaresindeki 74 DF 204 plakalı otomobil ile Karabük istikametine gitmekte olan T.G. yönetimindeki 74 AAB 822 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücülerinden D.Y. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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