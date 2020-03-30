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Bartın´da Hasankadı beldesi karantinaya alındı

DHA

Bartın´da Hasankadı beldesi karantinaya alındı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Valiliği'nden, koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Hasankadı beldesinin karantinaya alındığı açıklandı.
Vali Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alındı. İstanbul, çevre il ve ilçelerden 111 kişinin geldiği, gelenlerin zorunlu ev izolasyonuna riayet etmemeleri ve ateş, öksürük gibi hastalık belirtilerinin artması nedeni ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 27´inci ve 72´inci maddeleri gereğince merkeze bağlı Hasankadı beldesinin ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Kararla birlikte, beldeye giriş ve çıkışların yasaklanmasına, karantina kararına uymayanlar hakkında TCK´nın 195´inci maddesi kapsamında adli ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu´nun 282´inci maddesi gereğince idari işlem yapılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2020-03-30 16:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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