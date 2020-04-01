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Evde kalanlar için internetten spor

DHA

Evde kalanlar için internetten spor


Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Ulus ilçesinde, belediyenin 'Evde kal zinde kal' projesiyle evde kalan vatandaşların sosyal medya üzerinden canlı yayınla spor yapmaları sağlanıyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşların spor alışkanlıklarına devam etmeleri için Ulus Belediyesi 10 gün önce proje başlattı. Belediyeye ait spor merkezinde 'Evde kal zinde kal' projesi kapsamında antrenörler Tolga Karakaya (33) ve Murat Olukman (26), tarafından verilen spor programı her akşam 18.30´da başlıyor. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan canlı yayınlar 45 dakika sürerken, izleyenlerin sorularına da yanıt veriliyor. Isınma hareketleri ile başlayan egzersizler, kondisyon çalışmaları ile sona eriyor.
Belediye spor merkezi antrenörü Tolga Karakaya, "Koronavirüs nedeniyle insanlarımız şu anda evlerinde oturuyor. Bu da hareketsizliği artırmış oluyor. İnsanlar hareket etmeyince geriliyor. Ve psikolojileri de büyük oranda bozuluyor. Spor yapmanın bir avantajı da mutluluk hormonu salgılamasıdır. Biz de bunu düşünerek `Evde kal zinde kal´ projesiyle insanlarımızı spora teşvik etmeye sağladık. İnsanları mutlu ettiğimizi düşünüyoruz. Yaptığımız canlı yayında aslında spor salonunu onların evine getirmiş oluyoruz. Ve anında sordukları sorulara cevap veriyoruz. Bizim yaptığımız 10 günlük spor canlı yayınlarımızda kilo veren insanlarımızın da olduğunu gördük. Bu da bizleri çok sevindirdi. İnşallah bu çalışmamız bundan sonra da devam edecek" dedi.
Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ise, "Madem insanlar buraya gelemiyor biz de sporu onların insanların evine getirelim dedik ve `Evde kal zinde kal´ projesini başlattık. Belediyemizin sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya karar verdik. 10 gündür canlı yayınlarımız devam ediyor ve vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösteriyor. Güzel geri dönüşümler alıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. İnsanlara faydalı olduğumuza inanıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR
2020-04-01 10:15:34

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