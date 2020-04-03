Evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ANKARA´nın Pursaklar ilçesinde oturan SeherYetiş Arpaut çifti, uzaktan eğitim alan 3 çocukları için evlerinin bir odasını okula dönüştürdü. Odanın duvarlarına çocukların eğitimöğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimleri yazılırken, 3 kardeş uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2´nci sınıf öğrencisi Gamze Arpaut (20), Ankara Esenevler Anadolu lisesi 11´inci sınıf öğrencisi Cihat Arpaut (17) ve Ankara Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1´inci sınıf öğrencisi Zehra Arpaut (7), uzaktan eğitimlerine evden devam ediyor. Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut, çocuklarının uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için 1 hafta önce evin bir odasını boşaltarak, duvarlarına eğitimöğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yapıştırdı. 3 kardeş her gün uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Arpaut, "Ben Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Ailemizin bize verdiği destek sayesinde biz 3 kardeş, 3 farklı okulu bir odaya sığdırdık. Koronavirüsün eğitime hiçbir şekilde engel olamayacağını herkese göstermek istedik. 23 Mart´ta uzaktan eğitime geçilmesiyle sisteme çabuk adapte olduk" dedi.

DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2020-04-03 11:57:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.