EBA TV'yi izleyemeyen 3 kardeşe televizyon hediye edildi

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Amasra ilçesinde, 3 kardeşin uzaktan eğitimden yararlanabilmesi için aileye televizyon hediye edildi.
Amasra ilçesine bağlı Şükürler köyünde oturan Dursun Bilgeç, kaymakamlığa giderek ilk ve ortaokula giden 3 çocuğu bulunduğunu, evindeki televizyonun eski olduğunu, bu nedenle EBA TV'yi izleyemediklerini söyledi. Kaymakam Gökhan Gürbüzerol´un talimatıyla Bilgeç ailesine televizyon hediye edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Bilgeç ailesini evinde ziyaret ederek yeni televizyonu kurdu. 3 kardeş televizyonun eve kurulmasının adından EBA TV´yi izlemeye başladı.DHA-Eğitim Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2020-04-03 14:41:25
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