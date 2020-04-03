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Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği

İHA

Bartın Üniversitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) arasında imzalanan protokolle, Bartın'daki sanayiciler Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı imkânlarından yüzde 40 indirimle yararlanabilecek.

Bartın Üniversitesinden işadamlarına laboratuar desteği

Bartın Üniversitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) arasında imzalanan protokolle, Bartın’daki sanayiciler Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı imkânlarından yüzde 40 indirimle yararlanabilecek.
Bölgesel kalkınma odaklı iş birliği çerçevesinde hazırlanan protokol, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) Başkanı Halil Balık ile Bartın Sektörel Kalkınma ve İşbirliği Kurulu (BARKİK) Yürütme Kurulu Başkanı, Bartın Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUMLAB) Müdürü Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’nın imzalamasıyla yürürlüğe girdi.
Böylece Bartın’da faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmeler BUMLAB’tan her yıl Bartın Üniversitesi tarafından ilan edilen resmi fiyat listesine göre yüzde 40 oranında bir indirimden yararlanabilecek. BARKİK çalışmaları çerçevesinde imzalanan protokol 2 yıl süre ile geçerli olacak ve tekrardan yenilenebilecek.
“Tüm çalışmalarımızda bölgesel kalkınmayı önceliyoruz”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, imzalanan protokolle var olan iş birliğini bir adım daha öteye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Günümüz ekonomilerinde bilginin öneminin daha da arttığı ve üretim sürecine yoğun olarak girdiği bir dönüşüm yaşanmaktadır. Buna ayak uydurmak için bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle KamuÜniversiteSanayi iş birliğinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada imzalanan protokol var olan iş birliğini geliştirme noktasında değerli bulmaktayım. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da güç birliği yaparak, bölgemizin kalkınmasına destek sunmanın gayretinde olduk ve olmaya da devam diyoruz” dedi.
“Filyos Projesi önceliklerimiz arasında”
Bartın Üniversitesi’nin ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında ihtisaslaştığını da hatırlatan Rektör Uzun, paydaşlarımızın yol arkadaşlığıyla sürdürdüğümüz çalışmalarla bölgemizin ekonomik seyrinde önemli bir etki oluşturacak ‘Filyos Limanı Projesi’ne odaklanıldığını ifade etti.
Rektör Uzun, “Filyos Limanı Projesi’ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda bulunduğu bölgeyi daha iyi bilen öğrenciler ve mezunların istihdamıyla bölge temelli öğrenme süreçlerini hayata geçirdik ve bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, öğretim elemanlarımızın gayretleriyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, ArGe ve ÜrGe faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu noktada Yeni YÖK vizyonuyla tüm yükseköğretim kurumlarımızda olduğu gibi bizleri de kalite eksenli yolculuğumuzda daima destekleyen YÖK Başkanımız Sayın M. A. Yekta Saraç’a ve YÖK Yürütme Kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün ki protokolde olduğu gibi ihtisaslaşma çalışmalarının en başından bu yana görüş bildiren, destek veren ve geleceğe yönelik attığımız kararlı adımlarda yanımızda olan bölge valilerimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Halil Balık ile birlikte Bölge TSO’larına, bölgemizin değerli yöneticilerine, paydaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
“Bölgemizin kalkınmasına destek oluyoruz”
BARKİK Yürütme Kurulu Başkanı ve BUMLAB Müdürü Doç. Dr. Karaoğlanlı ise laboratuvarlar hakkında bilgiler vererek, “Merkezimiz, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri sunabilmek; gerçekleştirilecek ortak projelerle ÜniversiteSanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu noktada imzaladığımız protokolle de sanayicilerimize daha fazla hizmet vermeye talip olduğumuzu aktardık. İş insanlarımız süregelen çalışmalarında, Araştırma ve Geliştirme (ArGe) çalışmalarında, Bartın ilinin de içerisinde yer aldığı ve bünyesi içerisinde oluşacak olan Filyos Endüstri Bölgesine, Filyos bölgesi ile ilgili olarak ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ temas odaklı çalışmalarında, Filyos Bölgesi özelinde Akıllı Liman, Akıllı Endüstri ve Akıllı Şehir Planlama ve Uygulama temaları odaklı çalışmalarında BUMLAB bünyesinde bulunan makine/ekipman/test ve analiz cihazlarını indirimli olarak kullanabilecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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