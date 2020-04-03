Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’tan yerli enzim üreten ekibe övgü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden bilim insanlarının Koronavirüs (COVID19) tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başarmasından övgü ile bahsetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID19 Türkiye Platformu tarafından düzenlenen ‘Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı’na katıldı. Bakan Varank’ın açılış konuşmasıyla başlayan konferansa, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte çok sayıda bilim insanı katıldı.

Bakan Varank, konuşmasında “Yeni Dünya”, “Temel Sağlık İhtiyaçları”, “Etkin Tedbirler”, “Kırmızı Çizgiler”, “Üretimde Süreklilik”, “Küresel Etkiler”, “Yenilikçi Yaklaşımlar” ve “Aşı ve İlaç Geliştirme Projeleri” gibi başlıklarda önemli paylaşımlarda bulundu.

Konferansta, alanında yetkin bilim insanları tarafından COVID19 hakkında ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.



COVID19 için yerli enzim üretimine değinildi

Konferans kapsamında Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yerli olarak üretimi gerçekleştirilen tanı kitlerinde kullanılan enzimler de gündeme geldi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ithal edilen ürünlerle ilgili bir gecikme yaşanmaması için Ticaret Bakanlığı ile irtibat halinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, yerli olarak üretimi gerçekleştirilen tanı kitlerinde kullanılan enzimler örneği üzerinden “Bu tanı kitlerinde kullanılacak enzimlerle ilgili Prof. Dr. Şaban Tekin hocamızın ekibi bir başarı elde ettiler. Bartın Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden bir ekip bu enzimleri yerlileştirdi. Bu süreci biz yerlileşme için de bir fırsat olarak kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.



COVID19 tanısı için yerli enzim üretimi

Koronavirüs (COVID19) tehdidinin Türkiye’de ilk ortaya çıktığı andan itibaren çalışmalarına devam eden Bartın Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden bilim insanları Korona virüs tanı kitinde kullanılan enzimleri üretmeyi başarmıştı.

Yurt dışından çok yüksek maliyetlerde, sınırlı sayıda ve uzun zaman diliminde tedarik edilen enzimlerin yerli ve milli olarak üretilmesiyle Korona virüs salgınına karşı mücadelenin daha etkin sürdürülmesine katkı sağlanmıştı.

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