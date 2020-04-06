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Bartın Üniversitesi öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti

İHA

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri danışman hocalarının da desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti.

Bartın Üniversitesi öğrencileri yüz koruyucu siperlik üretti

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri danışman hocalarının da desteğiyle sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretti.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bugünler de “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasına destek olmak için yüz koruyucu siperlik üretti.
KOSGEB desteğiyle kurdukları DaiPlo Tasarım, Mühendislik, Danışmanlık, Havacılık ve Savunma Sanayi Şirketi ile önemli işlere imza atan öğrenciler Müge Bozkurt, Fırat Akgün ve Tevfik Karademir, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı’nın liderliğinde yüz koruyucu siperlik için ilk prototipi üretti. Ardından seri üretime geçen ekip bir günde 100 siperlik üretmeyi başardı.
“Siperlikler sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılacak”
Doç. Dr. Karaoğlanlı, üretilen siperliklerle başta doktorlar, hemşireler, 112 acil servis ve diğer sağlık çalışanları olmak üzere tüm kişisel ilişkilerde temasın yüksek olduğu kurum ve kuruluşlardaki çalışanların korunmasının hedeflendiğini belirterek, “İlk etapta Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyası için üretilen koruyucu siperlikler, Bartın Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirilecek” dedi.
“Ergonomik tasarım ile dezenfekte edilebilir malzemeden üretildi”
Üretilen yüz koruyucu siperliklerin kullanıma en uygun tasarım ve malzemeden üretmeye gayret gösterdiklerinin altını da çizen Doç. Dr. Karaoğlanlı, “Siperliklerin üretilmesinde sağlık açısından hijyenik ve yeterli gereksinimleri karşılayan, hafif, kişisel kullanıcı konforunu içeren, görüş alanında buğu yapmayan, ekonomik, kolay ve hızlı olarak üretilmesi parametreleri esas alındı. Acil ihtiyacı karşılamak için ilk etapta üretilen siperliklerin daha profesyonel ve daha seri hale getirilecek bir şekilde şerit, asetat ve diğer bağlantılarının profesyonelleştirilmesi amaçlandı. Kişiler ürünü takçıkar olarak kullanabilecekleri gibi aynı zaman da günlük kullanım sonrasında açık havada bırakıp dezenfekte ederek tekrar kullanabilmeleri de mümkün olacaktır” diye konuştu.
Rektör Uzun: “Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız”
Bartın Üniversitesi’nin bir yandan bilimsel çalışmalarla bu zorlu süreci aşmak için çaba gösterdiğinin diğer yandan da bir aile bilinciyle her türlü katkıyı sağlamaya çalıştığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bu süreci el birliğiyle aşacağımıza ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu bilinçle bir yandan 471 ders sorumlumuzla günde ortalama 450 sanal sınıfta binlerce materyali de kullanarak eğitiöğretime devam ediyoruz. Diğer yandan paydaşlarımızla birlikte bilim insanlarımız Koronavirüs tanı kitinde kullanılan enzimleri yerli olarak üretmeyi başardı ve çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan değerli akademisyenlerimizin de katkısıyla öğrencilerimiz bu ulusal mücadelemize nasıl katkı sunarım diyerek örnek bir irade sergilemektedirler. Akademik ve idari insan kaynağımızın, öğrenciler ile mezunlarımızın oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesine tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde süren mücadelede destekleriyle bizleri teşvik eden ve yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza, TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Şaban Tekin’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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