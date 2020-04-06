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Akademisyenler ABD’den canlı bağlantılarla öğrencilerle buluşuyor

İHA

Günde ortalama 450 sanal dersin başarıyla işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, akademisyenler ABD'nin Teksas ve Florida eyaletlerinden canlı bağlantılarla öğrencilerle bir araya geliyor.

Akademisyenler ABD’den canlı bağlantılarla öğrencilerle buluşuyor

Günde ortalama 450 sanal dersin başarıyla işlendiği Bartın Üniversitesi’nde, akademisyenler ABD’nin Teksas ve Florida eyaletlerinden canlı bağlantılarla öğrencilerle bir araya geliyor.
Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle eğitimöğretime ‘Uzaktan Eğitim’ sistemi aracılığıyla devam eden Bartın Üniversitesi’nde etkinlikler de çevrim içi platformlar aracılığıyla sürdürülüyor. Bu kapsamda bir yandan günde 450 sanal dersin işlendiği, 690 video, 480 dokümanın her gün 471 öğretim elemanı tarafından paylaşıldığı üniversitede, diğer yandan da akademisyenler yurt dışından canlı bağlantılarla öğrencilerin gelişimine katkı sunuyor.

İngilizce ve İspanyolca konuşma becerileri geliştiriliyor
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilk ikisi yüz yüze gerçekleştirilen “İngilizce ve İspanyolca konuşma Günleri” etkinliğinin üçüncüsü Covid19 salgını nedeniyle ‘Uzaktan Eğitim’ sistemi yoluyla yapılıyor. Uçuş yasağının olduğu salgın nedeniyle Amerikalı akademisyenler Johnny Zapata ABD’nin Teksas eyaletinden ve Sophia Santa Angeletti ise Florida’dan canlı bağlantılarla öğrencilerle bir araya geliyor.
Yoğun katılımın olduğu sanal sınıflarda öğrenciler İngilizce ve İspanyolca dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeleri ile birlikte konuşma alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor.

“Eğitimde mesafeleri ortadan kaldırdık, gelişimimizi sürdürüyoruz”
Üniversite olarak hayata geçirilen pek çok etkinlikle öğrenciler başta olmak üzere kurum olarak sınırları genişletmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, içinde bulunulan bu zorlu süreci el birliğiyle aşacaklarına yürekten inandığını söyledi. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak 23 Mart Pazartesi günü başladığımız uzaktan eğitim derslerimizi büyük bir özveri ve başarıyla devam ettirmenin gururunu yaşıyoruz. Günde ortalama 450 sanal sınıftaki canlı derslerimizi 471 öğretim elemanımız ile 14 bin 618 öğrencimizle işliyor, binlerce video ve dokümanla gençlerimizin eğitimini verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte sanal ortama taşıdığımız etkinliklerimizle de öğrencilerimizin gelişimini önceliyor, geleceğe dair umutlarımızı gençlerimize olan inancımızla güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burcu Şentürk’ü, değerli akademisyenlerimiz Johnny Zapata ile Sophia Santa Angeletti’ye ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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