Pazar yerinde dağıtılan maskelere el konuldu

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Bartın’da bir terziye diktirdiği maskeleri pazar yerinde dağıtmak isteyen Halkevleri Şube Başkanın maskelerine el konuldu.

Edinilen bilgilere gire, Bartın’da terzilik yapan H.K.’ya maske diktiren Halk Evleri Bartın Şube Başkanı Yonca Alemdar, maskeleri Bartın’ın tarihi galla pazarında ürünlerini satan kadınlara dağıtmaya başladı. Bu sırada Pazar yerinde devriye gezen ekipler, Alemdar’ın dağıtmaya çalıştığı maskelere de el koydu. Alemdar ve maskeleri diken terzinin ifadesinin alınırken, işlemin TCK 187’de yer alan “Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma” maddesi gereğince uygulandığı öğrenildi.

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