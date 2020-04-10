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Vali Güner, Bartın Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu

İHA

Bartın Valisi Sinan Güner Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Devlet Hastanesinde (Pandemi Hastanesi) incelemelerde bulundu.

Vali Güner, Bartın Pandemi Hastanesinde incelemelerde bulundu

Bartın Valisi Sinan Güner Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bartın Devlet Hastanesinde (Pandemi Hastanesi) incelemelerde bulundu.
Vali Güner’e incelemeler sırasında Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Abdullah Danışman, Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Beyhan Güner eşlik etti.
Devlet Hastanesi’nde (Pandemi Hastanesinde) koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle yerine getirildiğini belirten Vali Güner, tüm sağlık çalışanlarının tüm Türkiye’de olduğu gibi Bartın’da da mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında fedakârca çalıştıklarını belirterek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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