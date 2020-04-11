Gazetecilerden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Bartın’da görev yapan gazeteciler Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yılı kapsamında sahte ihbarda bulunarak çağırdıkları asayiş ekiplerine pasta ikram etti.

Bartın’da Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılı kapsamında bir grup gazeteci emniyet görevlilerine sürpriz yaptı. Bu kapsamda bir araya gelen gazeteciler ilk olarak kavga ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, olay yerine kavga eden vatandaşlarla karşılaşmayı beklerken, pasta ile kendilerini bekleyen gazetecilerle karşılaştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarından sonra en fazla mesai yapan personel olan polisler gerçekleştirilen sürpriz için teşekkür etti. Gazeteciler de Asayiş ekipleri nezdinde Türk Polis Teşkilatının 175. yılını kutladı.

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