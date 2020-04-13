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Almanya´da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu

DHA

Almanya´da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)ALMANYA´nın Stuttgart şehrinde inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4´ü koronavirüs teşhisiyle tedaviye alınırken, 45 işçi firma tarafından prefabrik binada karantinaya alındı. İşçiler, Türkiye´ye gelmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan yardım istedi. <br>Stuttgart´ta bir inşaat firmasında çalışan Türk işçilerden 4´ü önceki gün rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan 4 işçi koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındı. Şirket yetkilileri bunun üzerine 45 işçiyi yaşadıkları prefabrik binada karantina altına aldı. Maske, eldiven, dezenfektan malzemeleri bulunmayan, aynı tuvaleti ve aynı odalarda kalan işçiler korku yaşamaya başladı.<br>Karantina altına alınan işçilerden Bartınlı Halil Yoldaş (45), "Biz burada inşaat işçisiyiz. Geçtiğimiz gün 4 arkadaşımızın virüs testi pozitif çıktı. Bizi de bugün sabah buraya gelerek karantina altına alarak, 14 gün burada kalacaksınız dediler. Ancak bizimle ilgilenen kimse yok, ne maskemiz var ne eldivenimiz ne de temizlik malzememiz var. Bununla birlikte buraya da hiçbir sağlık personeli gelerek, bize bakmadı. Ne olacağımızı bilmiyoruz. Şu an da hep bir arada kalıyoruz. Hepimizin yatakhanesi tuvaleti banyosu aynı yerde, bize burada kalacaksınız dediler ama bizi resmen ölüme terk ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bizi burada bırakmasınlar, lütfen yardım edin." dedi.   DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-13 19:31:45<br>

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