Su ürünleri genel av yasakları 15 Nisan’da başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Su ürünleri genel av yasakları 15 Nisan’da başlıyor

İHA

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri genel av yasaklarının 15 Nisan'da başlayacağı uyarısında bulundu.

Su ürünleri genel av yasakları 15 Nisan’da başlıyor

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri genel av yasaklarının 15 Nisan’da başlayacağı uyarısında bulundu.
Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan tarihi itibariyle su ürünleri genel av yasaklarının başlayacağını açıkladı. Konuyla ilgili bilgi veren Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram, “Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, denizlerimizde su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından mevzuatlarda belirtilen düzenleme ve standartlara uymak su ürünlerimizin geleceği açısından önem arz etmektedir. Balıkçılıkla iştigal eden tüm paydaşlarca, belirtilen yasaklama ve sınırlamalara uymanın su ürünleri geleceğine yapılan en iyi yatırım olduğu bilinmeli, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğimiz için çok önemli olan kaynaklarımızın yok edilmesi anlamına geldiği, iyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulması gerektiği bilinmelidir. Unutulmamalıdır ki su ürünleri avcılığında temel amaç günü kurtarmak değil geleceğe yatırım yapmak olmalıdır. Başta geçimini su ürünleri avcılığıyla sağlayan kitlenin, geçimini sağladıkları kaynakları birlikte koruyarak, gelecekte de yararlanmak üzere avcılık ile ilgili yapılan düzenlemelere gereken önemi ve özeni göstermesi mutlak bir gereksinimdir. Ayrıca bu hususun, ülkemiz menfaatleri ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin temini bakımından da bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor” dedi.
Yasak kapsamı ile ilgili de konuşan Bayram, “İlimizde 15 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Bütün karasularımızda 15 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece Dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir. Bütün karasularımızda 15 Nisan 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır. Bütün karasularımızda 1 Nisan 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir. Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (driftnet) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır. Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması bakımından su ürünleri avcılığı ile ilgili yükümlülük, sınırlama ve yasaklar ile ilgili düzenlemelere uymak ve su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak yarın da kullanabilmek ve geleceğe de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci içerisinde olmak dileğiyle” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya´da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu
YEREL HABERLER Almanya´da çalışan işçilerin koronavirüs korkusu
Bartın Üniversitesi’nde ilk çevrimiçi ara sınavlar başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde ilk çevrimiçi ara sınavlar ...
Bartın’a 22 Milyon 54 Bin 676 TL KÖYDES ödeneği
YEREL HABERLER Bartın’a 22 Milyon 54 Bin 676 TL KÖYDES ödeneği
Doğaya yem ve su bırakıldı
YEREL HABERLER Doğaya yem ve su bırakıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X