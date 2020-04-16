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Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

DHA

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesindeki fındık bahçesinde Mustafa Bilgin (44) arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve yeğenine tüfekle ateş açtı. Ağabey Hüseyin Bilgin (45) yaşamını yitirirken, oğlu Berat Bilgin ise yaralandı. Olay öğle saatlerinde, Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar köyü Akyolaltı mevkiindeki fındık bahçesinde meydana geldi. Mobilya dükkanı sahibi Hüseyin Bilgin ve oğlu Berat Bilgin köydeki kardeşi Mustafa Bilgin'in bulunduğu fındık bahçesine geldi. İki kardeş arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya...

Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini yaraladı

<br>Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Kurucaşile ilçesindeki fındık bahçesinde Mustafa Bilgin (44) arazi paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ve yeğenine tüfekle ateş açtı. Ağabey Hüseyin Bilgin (45) yaşamını yitirirken, oğlu Berat Bilgin ise yaralandı.<br>Olay öğle saatlerinde, Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar köyü Akyolaltı mevkiindeki fındık bahçesinde meydana geldi. Mobilya dükkanı sahibi Hüseyin Bilgin ve oğlu Berat Bilgin köydeki kardeşi Mustafa Bilgin'in bulunduğu fındık bahçesine geldi. İki kardeş arasında arazi paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Bilgin bahçedeki barakadan av tüfeğini alıp, ağabeyi Hüseyin Bilgin ve yeğeni Berat Bilgin'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar baba ve oğluna isabet ederken, yaralı olarak kaçan Berat Bilgin durumu köylülere bildirdi. Köyde yol çalışması yapan Özel İdare ekipleri, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Ardından Özel İdare ekipleri, yaralı Berat Bilgin'i alıp, Bartın Kurucaşile yol ayrımına kadar gelen sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri Berat Bilgin'i hastaneye kaldırdı.<br>Olayın ardından köydeki kahveye giden Mustafa Bilgin buradakilere, "Ben ağabeyimi öldürdüm. Jandarmayı arayın" dedi. Bunun üzerine köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Mustafa Bilgin jandarma ekiplerine teslim oldu. Fındık bahçesine giden sağlık ekipleri, Hüseyin Bilgin'in boğazına isabet eden saçmalarla öldüğünü tespit etti. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Hüseyin Bilgin'in cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <br>Paşalılar Köyü Muhtarı Asım Bulut, "Olayın yer davası, miras davası olduğunu biliyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR <br>2020-04-16 17:49:18<br>

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