Define kaçakçılarına 22 bin lira sosyal mesafe cezası

Bartın’da kaçak kazı yaparken yakalanan 7 şahsa adli işlem başlatılırken, diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıffızsıhha Kanununa kapsamında kişi başı 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Dibektaş köyünde meydana gelen olayda, Kumluca Jandarma Karakol Komutanlığı, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personelleri tarafından alınan ihbar sonrası yaptıkları operasyonda M.K., N.K., M.K., D.C., K.U., M.U. VE H.K. isimli şahısları kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler olay yerinde bulunan 1 adet jeneratör, 2 adet hitli, 1 adet projektör, 1 adet kürek, 2 adet balyoz, 9 adet hilti ucu, 3 kazma, 50 metre elektrik kablosu, 100 metre tel kablo, 1 adet baret, 50 metre halat ve çeşitli aletlere el koydu. Haklarında adli işlem başlatılan 7 şahsa diğer yandan korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıffızsıhha Kanununa kapsamında kişi başı 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı

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