Bartın'da 150 haneli köy ile 3 bina karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı Uğurlar köyü ile Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekipleri, köy girişini kapatarak giriş ve çıkışlara izin vermedi.<br>Bartın Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda, Bartın merkeze bağlı 150 haneli 700 nüfuslu Uğurlar köyünde, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla dün saat 23.00'dan itibaren köyün ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Ayrıca, koronavirüs vakalarının görüldüğü Bakraçboz köyü Bodra mevkisinde bulunan 3 binanın da karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı. Kararın ardından Uğurlar köyünde önlem alan jandarma ekipleri, giriş çıkışlara izin vermiyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-18 12:11:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.