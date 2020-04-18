Bacakları kırılan su tavuğu tedaviye alındı

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da köylülerin bacakları kırık halde bulduğu su tavuğu veteriner hekim tarafından tedavi edildi.<br>Dün gece, BartınAnkara yolu Kutlubey mevkisinde yolun kenarında köylüler tarafından su tavuğu bulundu. Köylüler durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, su tavuğunu alarak veterinere götürdü. Bacaklarının kırık olduğu anlaşılan su tavuğu tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-18 16:05:48<br>

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