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Vaka sayısı arttı köyün tamamı karantinaya alındı

İHA

Bartın'da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 evin karantinaya alındığı köyde vaka sayısı artınca köyün tamamı karantinaya alındı.

Vaka sayısı arttı köyün tamamı karantinaya alındı

Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında 3 evin karantinaya alındığı köyde vaka sayısı artınca köyün tamamı karantinaya alındı.

Bartın Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi, merkeze bağlı Bakraçboz köyünün korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıkladı. Karantina kararının daha önce 3 evin karantinaya alındığı köyde vaka sayısının artması nedeniyle alındığı belirtildi. İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 17/04/2020 tarih ve 20 nolu kararı ile ilimiz Merkez Bakraçboz köyü Bodra mevkii No:145, Bodra mevkii No:182, Bodra mevkii No:59 adreslerindeki yaşayan bazı vatandaşlarımızda Covid19 pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanelerde yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bu evlerde karantina tedbiri alınmıştı. Yapılan yeni test sonuçlarına göre köyde vaka sayısının arttığının anlaşılması nedeniyle salgınının yayılarak vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla evlerdeki karantinanın kaldırılarak köyün tamamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72 maddeleri kapsamında 18.04.2020 tarih ve saat 18.00 itibari ile ikinci bir karara kadar karantina tedbirinin uygulanmasına, usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç oluşturmuyorsa TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına, alınan bu kararların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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