Bulunan yavru tavşan, keçi sütüyle beslendi 

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, vatandaşlar tarafından bulunan yavru tavşan, bir hafta boyunca keçi sütüyle beslendikten sonra bulunduğu yerde doğaya salındı. <br>Bartın Yeğenli köyünde oturan bir vatandaş tarafından annesini kaybetmiş yavru tavşan bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, haber verilmesi üzerine köye gelerek, yavru tavşanı veterinere götürdü. Burada sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru tavşana şube müdürlüğünün bahçesinde şırınga içine keçi sütü konularak, 1 hafta beslendi. Yeterli büyüme görülen yavru tavşan daha sonra ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-22 12:36:51<br>

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