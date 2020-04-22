Bartın’da Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Bartın’da Pandemi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sinan Güner, başkanlığında yapıldı.

Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz, Bartın İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol ile İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önceden Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararlar tek tek gözden geçirilerek, pandeminin yayılımına engel olmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla alınacak tedbirler değerlendirildi. Ayrıca yaklaşan Ramazan ayı öncesinde virüsün yayılım riskine karşı alınabilecek ilave tedbirler ele alındı.

Vali Güner, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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