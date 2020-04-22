Vatandaşlardan jandarmaya moral desteği İhbarla çağırdığı ekiplere ikramda bulundular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’da bir köyün sakinleri ihbarla çağırdıkları jandarma personeline moral vermek amacıyla ikramda bulundu.

Bartın merkeze bağlı Esenyurt köyünde yaşayan vatandaşlar, zorlu bir süreç yaşayan jandarma personeline moral vermek amacıyla sürpriz yaptı. 112 acil çağrı merkezine asayiş ihbarında bulunan vatandaşlar, ekipleri yaptıkları pasta, börek ve içecekler karşıladı. Jandarma ekipleri köylülerin sürprizi ikramına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.