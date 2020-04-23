67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi. Hasta, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.<br>Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan kişinin, 2 haftalık tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi. Erkek hasta, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Bartın´da bugüne kadar hastanede tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-23 15:50:36<br>
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