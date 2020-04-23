Amasra'da, savaş gemisinde İstiklal Marşı okundu

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<br>Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN Amasra Limanı´na demir atan TCG Kılıç Hücumbotu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında İstiklal Marşı okundu.<br>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Amasra Büyük Limanı´na demir atan TCG Kılıç Hücumbotu'nda saat 21.00´de İstiklal Marşı okundu. Amasra Belediyesi hoparlöründen de çalınan İstiklal Marşı'na vatandaşlar da eşlik etti. İstiklal Marşı´nın hücumbotta çalınmasından sonra ilçede yaşayan vatandaşları evlerindeki ışıkları yanıp söndürerek, alkışlarla destek verdi. Bartın Devlet Hastanesi´nde de sağlık çalışanları hastanenin önüne çıkarak İstiklal Marşı´nı okudu. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR <br>2020-04-23 22:13:54<br>

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