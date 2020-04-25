Yola çıkan karaca cep telefonuyla görüntülendi

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Bartın’da taksi şoförünün önüne karaca çıktı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde köy yolunda seyir halinde olan Volkan Arpacık’ın önüne aniden karaca çıktı. Bir süre aracın önünde koşan karaca daha sonra yolun üstüne atlayarak gözden kayboldu. Kaçan karaca taksi şoförü Arpacık tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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