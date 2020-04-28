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Fransa’dan gelen 317 kişinin Bartın’daki 14 günlük karantina süreleri devam ediyor Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit: “Allah’a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet”

İHA

Fransa´dan Türkiye'ye getirildikten sonra 14 gün boyunca Bartın'da karantinada bulunan vatandaşlar, ilgi ve alaka için yetkililere teşekkür etti.

Fransa’dan gelen 317 kişinin Bartın’daki 14 günlük karantina süreleri devam ediyor Fransa'dan gelen Ahmet Yiğit: “Allah’a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet”

Fransa´dan Türkiye’ye getirildikten sonra 14 gün boyunca Bartın’da karantinada bulunan vatandaşlar, ilgi ve alaka için yetkililere teşekkür etti.
Fransa´dan Türkiye’ye getirildikten sonra Bartın’da Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdunda alınan 3’ü bebek 317 kişinin 14 günlük karantina süresi devam ediyor. Bu süreçte ihtiyaçları Bartın Valiliği “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve Kızılay tarafından karşılanan 317 kişi ara ara ziyaret edilerek sorun ve talepleri de dinleniyor. 23 Nisan günü Türk Hava Yollarına ait uçakla Ankara’ya iniş yapan ve 15 otobüsle Bartın’a getirilen 317 kişi ilgi ve alakadan dolayı yetkililere teşekkür etti. 317 kişi arasında yer alan ve 4 çocuğundan 3’ü ile birlikte Fransa’nın Avon kentinde yaşayan ve 69 yaşındaki eşi Çiçek Yiğit ile karantinada bekleyen 66 yaşındaki Ahmet Yiğit, “Ben Avrupa’dan geliyorum. Ben böyle devlet hiç görmedim” diyerek ekiplere teşekkür etti.
Karantinanın ardından Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi Yelkesen Köyüne gidecek olan 66 yaşındaki Ahmet Yiğit, bir sıkıntısının olup olmadığını soran yetkililere, “Şikayet yok. Halim vaktim iyidir. Devlete çok çok teşekkür ediyorum. Ben Avrupa’dan geliyorum. Böyle devlet ben hiç görmemişim. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah’a çok şükür bizim devlet büyük bir devlet. Ben Fransa’da kaldım vallahi hasta adam dışarıdaydı. Allah’a çok şükür bizim devlet çok iyi bir devlettir. Allah zeval vermesin. Çok çok teşekkür ederim" dedi.
Yetkililer ise yaşlı çifte 14 gün boyunca uymaları gereken kurallar konusunda bilgiler verdi.

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