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Koronavirüs tedavisi gören 6 kişilik aile, taburcu oldu

DHA

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 6 kişi, 10 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bakraçboz köyü Bodra Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 18 Nisan Cumartesi günü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile karantinaya alındı. Köyde bakkal işleten Tuncay Üstünbaş (32), hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tuncay Üstünbaş, Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Üstünbaş´ın eşi Reyhan (30), çocukları Nehir (4) ve Gözde (8) ile babası emekli maden işçisi Sezai (50) ve şeker hastalığı olan annesi...

Koronavirüs tedavisi gören 6 kişilik aile, taburcu oldu

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da koronavirüs testleri pozitif çıkan aynı aileden 6 kişi, 10 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi.<br>Bakraçboz köyü Bodra Mahallesi, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 18 Nisan Cumartesi günü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile karantinaya alındı. Köyde bakkal işleten Tuncay Üstünbaş (32), hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Tuncay Üstünbaş, Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Üstünbaş´ın eşi Reyhan (30), çocukları Nehir (4) ve Gözde (8) ile babası emekli maden işçisi Sezai (50) ve şeker hastalığı olan annesi Aysel Üstünbaş'ın (55) covid19 testleri pozitif çıktı. 10 günlük tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan aile, dün taburcu edildi.<br>Hastalık süresince aile üyelerinin hiçbir belirti göstermediğini belirten Tuncay Üstünbaş, "Köyümüzde ben bakkal işletiyorum. Bende hiçbir rahatsızlık yoktu. Ben de acaba diyerek, hastaneye gittim ve test yaptırdım. Ve pozitif çıktım. Bana nasıl bulaştı, hiç anlamadım. Sonuçta bakkal işletmecisi olduğumuz için yüzlerce kişi ile temasımız para alışverişimiz oluyor. Bende çok şaşırdım. Sonrasında ertesi gün sağlık ekipleri çocuklarıma eşime, annemde ve babamda virüs olduğunu tespit ettikten sonra hepimizi hastaneye yatırdılar" dedi.<br>Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye eden Tuncay Üstünbaş, şöyle konuştu:<br>"Hastanede 10 gün boyunca hap ve serum tedavisi yapıldı ama çok şükür tedavi sırasında hepimizin durumu iyiydi ve hiçbir hastalık belirtisi de yoktu. Önceki gün yine test yapıldı ve negatife dönünce bizleri evlere taburcu ettiler. İyi ki ben test yaptırmışım, çünkü her yere yayabilirdim. Ve bende hiçbir belirti yoktu. Hastalığımız süresince sağlık ekiplerimiz bizlere çok büyük destek verdi. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyalım, bu virüs çok tehlikeli, televizyonda izlerken şaşırıyorduk ama bizim başımıza geldi. Herkes çok dikkatli olsun."  DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-04-29 11:27:15<br>

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