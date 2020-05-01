Bartın´da son 5 günde koronavirüs vakası görülmedi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN Valiliği, kentte son 5 günde yeni koronavirüs vakası görülmediğini, 2´si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin ise devam ettiğini açıkladı.<br>Bartın Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile kentte, son 5 günde yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini bildirdi. Halen 2´si yoğun bakımda, 17 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bartın'da çok şükür son 5 gündür pozitif vaka görülmemiştir. 73 hastamız taburcu edilerek evlerine gönderilmiş, 21 hastamız taburcu edilmek üzere son test sonuçlarını beklemektedir. Halen hastanede tedavisi devam eden 2´si yoğun bakımda olmak üzere 17 pozitif hastamız bulunmaktadır. Ramazan ayının sonunda çifte bayram yapabilmek, alınan önlemlere riayet etmekle mümkün olacaktır" denildi.DHA-Sağlık Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-01 11:45:59<br>
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