Bartın´da 15 kişi ile 1 Mayıs açıklaması

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle toplananlardan 15 kişinin meydana girmesine, basın açıklaması yapılmasına izin verildi.<br>1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü KESK´e bağlı sendikalar, Bartın Halkevi, Sol Parti ve Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanlığı üyelerinden oluşan 30 kişi, Cumhuriyet Meydanı´nda basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında grubun meydana girişine izin vermedi. Polisler, daha sonra aralarında Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı Selim Karakaş´ın bulunduğu 15 kişinin 15 dakika süreyle meydana girmesine izin verdi. 15 kişi yapılan basın açıklaması sonrası dağıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-01 16:05:47<br>

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