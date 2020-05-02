Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor

Bartın Üniversitesi’nde belli periyotlarla gerçekleştirilen proje eğitimlerine, Koronavirüs (Covid19) salgını dolayısıyla video konferans yoluyla devam ediliyor.

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü (PTO) tarafından "Akademik Düzeyde Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Sonuçlandırma Süreçleri " konulu seminer gerçekleştirildi. Video konferans yoluyla gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından bilgiler verildi.

Öğretim elemanlarının yoğun ilgi gösterdiği video konferansta Böyükata, “Proje Döngüsü Yönetimi”, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”, “Proje Hazırlık Süreçleri”, “Alan Konu Belirleme”, “Durum Analizi” ve “Swot Analizi” gibi proje süreçlerinden bahsederek, oluşan fikrin güçlü ve zayıf yanları, oluşabilecek tehditler, kaynak taraması ve başvuru yapılacak mecralar hakkında önerilerde bulundu.

Proje planlama, uygulama süreçleri ve sonlanma aşamalarını da aktaran Böyükata, bazı iyi örnekler üzerinden deneyimlerini anlattı. Böyükata, etkinliğe katılan öğretim elemanlarının sorularını da cevapladı.

Seminere katılan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise kurum olarak sınırları genişletmeye gayret gösterdiklerini kaydederek, bu bilinçle durmadan çalışmalara devam ettiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, “Üniversite olarak ülkemizin kalkınma hamlesine ve yerli teknoloji atağına destek sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Öğretim elemanlarımı bu noktada destekliyor, teşvik ediyor ve proje kültürünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla bazı eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarımız odağında, ArGe, ÜrGe çalışmalarımız ve projelerimizle bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda bugün ki eğitimimizin gerçekleşmesine özveriyle katkı veren Prof. Dr. Sayın Mustafa Böyükata ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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