Endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilecek

İHA

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde yayılış gösteren endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretmeyi hedefliyor.

Endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilecek

Bartın Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen projesiyle Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkemizde yayılış gösteren endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretmeyi hedefliyor.
Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın TÜBİTAK “1002Hızlı Destek Programı” kapsamında sunduğu proje desteklenmeye uygun görüldü.
Bu kapsamda, “Çeşitli Endemik Bitkilerin Tıbbi Öneme Sahip Enzimler Üzerine İnhibitör Etkilerinin ve Fenolik İçeriklerinin Araştırılması” adlı proje ile Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülkede yayılış gösteren endemik bitki türleri tıp bilimine kazandırılması amaçlanıyor.
“Tıbbi önemi bilinmeyen endemik bitki türleri araştırılacak”
Proje hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Kısa, “Proje kapsamında Batı Karadeniz Bölgesinde yayılış gösteren Türkiye florasındaki, henüz tıbbi önemi bilinmeyen endemik bitkilerin tıbbi değeri olan enzimler üzerine ne tür bir etkiye sahip oldukları ortaya çıkarılarak, bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlanacaktır” dedi.
“Tıbbi açıdan önemli bitkilerin sonraki aşamalarda metabolit izolasyonu yapılacak”
Doç. Dr. Kısa, daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalarla tıbbi öneme sahip bitkilerin metabolit izolasyonlarının yapılacağının da altını çizerek, “Çalışmanın sonunda tıbbi önem arz etmeleri durumunda, yok olma tehlikesi altındaki bu bitkilerin metabolit izolasyonuna yönelik çalışmalar için kültüre alınması ve korumaya yönelik çalışmaların başlatılacak olması da projenin hedefleri arasındadır. Çalışılacak bitkilerin inhibitör özellik sergilemeleri durumunda, söz konusu metabolitlerin izolasyonu, molekül(lerin)ün enzimler üzerine etkisinin ileriki çalışmalar için kaynak oluşturacak ve yüksek inhibisyon gösteren bitki ekstrelerinin farmakognozik önemini ortaya çıkarılacaktır” diye konuştu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise üniversite olarak, bölgeden başlayarak ülkenin öncelikleri doğrultusunda çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini aktararak, “Bartın Üniversitesi’nin tüm bileşenleri çalışmalarında bölgemizin potansiyeline odaklanarak, ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmaya gayret gösteriyor. Bu noktada başta Filyos Vadisi Projesi özelinde ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanımız olmak üzere birçok noktada bilimsel çalışmalarımıza devam ediyor, geleceğimize değer katıyoruz. Başta Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Türkiye florasındaki endemik bitki türlerinden tıbbi katma değer üretilmesinin hedeflendiği bu projemizin de başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bu doğrultuda projede emeği geçen tüm öğretim elemanlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen ve hep daha iyisi için yüreklendiren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize, proje üretme konusunda bizleri teşvik eden TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.
Projede, Doç. Dr. Kısa ile birlikte Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Zafer Kaya, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Nusret Genç yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar salgın sonrası Küre Dağları’nda bilim ve sanatla buluşturulacak
YEREL HABERLER Çocuklar salgın sonrası Küre Dağları’nda bilim ve ...
Bartın‘da bin 428 kişi seyahat izin belgesi aldı
YEREL HABERLER Bartın‘da bin 428 kişi seyahat izin belgesi aldı
Bayram ve yazlık konaklama için Bartın’a gelenler 14 gün karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Bayram ve yazlık konaklama için Bartın’a gelenler 14 ...
6 gündür vaka görülmeyen Bartın´da valilik uyardı (2)
YEREL HABERLER 6 gündür vaka görülmeyen Bartın´da valilik uyardı (2)
Bartın Üniversitesi’nde hizmet içi eğitimler de online yapılıyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde hizmet içi eğitimler de ...
Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi’nde proje eğitimleri devam ediyor
Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi Çöpe atılan anne kirpi ve 2 yavrusu şans eseri kurtarıldı
YEREL HABERLER Anne kirpi ve yavruları çöpte ölüme terk edildi Çöpe ...
(Görüntülü) Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe ...
(Görüntülü) 6 gündür vaka görülmeyen Bartın?da valilik uyardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 6 gündür vaka görülmeyen Bartın?da ...
Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar 
YEREL HABERLER Kirpi ve 2 yavrusunu poşete koyup çöpe attılar 
6 gündür vaka görülmeyen Bartın´da valilik uyardı
YEREL HABERLER 6 gündür vaka görülmeyen Bartın´da valilik uyardı
(Görüntülü) Yurtta kalanlara doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurtta kalanlara doğum günü sürprizi
Yurtta karantinada kalanlara doğum günü sürprizi 
YEREL HABERLER Yurtta karantinada kalanlara doğum günü sürprizi 
Bartın'da karantinada tutulan vatandaşlara AFAD’dan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Bartın'da karantinada tutulan vatandaşlara AFAD’dan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X