Bartın’da bin 505 kişiye 1 milyon 878 bin 730 lira para cezası

Bartın’da yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle Bin 505 kişi 1 milyon 878 bin 730 lira para cezası uygulandı.

Bartın Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında salgın tedbirlerine uymayan bin 505 kişiye 1 milyon 878 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Açıklamada, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ihlalinden 341, sosyal mesafe ihlali, zaruri haller dışında dışarıda bulunma kuralı ihlalinden 1040, marketlerde, bakkalarda, tekel bayilerde, parklarda kuralları ihlal eden 45, seyahat izin belgesi ihlali yapan 14, karantina tedbirlerini ihlal eden 34, toplu taşıma araçlarında uygulanan kuralları ihlal eden 19 kişi ile uygulanan diğer kuralları ihlal eden 12 kişiye toplamda 1 milyon 878 bin 730 lira idari para cezası uygulandı. Süreçte adli işlem uygulanan kişi sayısı ise 34 oldu.

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