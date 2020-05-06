Yunus, balıkların ardından ırmağa girdi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) BARTIN´da, balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre sonra denize döndü.<br>Karadeniz´e dökülen Bartın Irmağı'na yunusun girdiği görüldü. Balıkların ardından ırmağa giren yunus, yaklaşık 1 kilometre ilerledi. Yunus, bir süre sonra denize döndü. Teknelerin bakımlarını yapan balıkçılar, ırmaktaki yunusu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-06 17:38:35<br>
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