Bartın'da karantina süreleri dolan 319 kişi, memleketlerine uğurlandı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)FRANSA'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bartın´da yurda yerleştirilen 319 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı. Yurtta misafir edilen vatandaşlardan biri, ayrılırken kağıt mendile not yazarak, teşekkür etti.<br>Fransa'dan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan´da uçakla Ankara'ya getirilen 319 vatandaş, Bartın'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi tamamlanan vatandaşlar sabah saatlerinde yurttan ayrılarak, otobüslere bindi. Yurttan ayrılmadan önce son sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlara Bartın Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri tarafından çam fidanı dağıtımı yapıldı. AFAD ve Kızılay ile yurt görevlileri yurttan ayrılanları alkışlarla uğurladı.<br>Ordu´dan Fransa´da yaşayan çocuklarını görmeye gittiğini belirten Mehmet Sağlam (81), "Bu hastalık nedeniyle orada kaldık. Hastalık çıkınca huzurlu olamadık. Ama şimdi huzurluyum. Sağlıkçılarımız ve bütün görevliler bize çok iyi baktı. Allah hepsinden razı olsun. Benim yaşım 81 ben böyle bir hastalığı hiç bilmem, Allah bir daha böyle bir hastalık bize bir daha göstermesin" dedi.<br>Giresun´a giden Ayşe Bozak (70) ise hastalık nedeniyle Fransa´da kaldıklarını söyleyerek, "Allah Tayyip Erdoğan´dan razı olsun. Sayın cumhurbaşkanımız olmasaydı, bizi tanıyan olmazdı. Diğer ülkelere bakın ne haldeler. Sağ olsun Tayyip Erdoğan bizi oradan aldı buraya getirdi. Çok memnun kaldık" diye konuştu.<br>KAĞIT MENDİLE DUYGULARINI YAZDI<br>Bu arada, yurtta karantinada kalan bir vatandaşın odasına bıraktığı not ve para dikkat çekti. Kağıt mendile yazılan notta, "Sevgili sağlık çalışanları sizlere çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Allah´ım ne muradınız varsa versin, havlunuzu seccadenizi kullandım. Allah razı olsun. Allah´ım devletimize güç kuvvet versin. Allah başımızdan eksik etmesin" diye yazarak, havlu ücretini bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-07 11:21:07<br>

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