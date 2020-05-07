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Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı

DHA

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı. Merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.´nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.´yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., `Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele´ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik...

Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı.<br>Merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.´nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.´yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., `Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele´ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-07 12:17:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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