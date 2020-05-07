Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı

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<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı.<br>Merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.´nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.´yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., `Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele´ suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR <br>2020-05-07 12:17:36<br>

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