Karantinada kaldığı yurttan ayrılan vatandaştan duygulandıran mektup

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Fransa’dan Bartın’a getirilen vatandaş, 14 gün boyunca karantina altında tutulduğu öğrenci yurdundan ayrılırken mektup bıraktı.

Fransa’dan 23 Nisan tarihinde Türkiye’ye giriş yapıp, Bartın’da Hacı İbrahim Paşa kız öğrenci yurduna alınan 319 kişinin 14 günlük karantina süresi sona erdi. 319 kişi yurtlardan otobüslerle alınarak memleketlerine uğurlandı. Vatandaşların uğurlanmasının ardından odaları kontrol eden görevliler, bir odada bırakılan mektup ve 40 lirayı görünce duygusal anlar yaşandı. Yurtta kaldığı sürece görevlilerin bıraktığı havluyu seccade olarak kullanıp namaz kılan vatandaş, yazdığı mektupta, “Sevgili sağlık çalışanları sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlerden. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'ım devletimize güç versin. Allah'ım başımızdan eksik etmesin. Havlunuzu seccade olarak kullandım. Allah razı olsun” notunu bıraktı.

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