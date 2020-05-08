72 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

<br>Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş (72), alkışlarla taburcu edildi.<br>Bakraçboz ilçesi Bodra Mahallesi´nde yaşayan Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce koronavirüs teşhisiyle Bartın Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. 2 haftalık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hasan Üstünbaş, bu sabah sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR<br>2020-05-08 12:35:13<br>
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