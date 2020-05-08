72 yaşındaki hasta korona virüsten taburcu oldu

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Bartın’da korona virüs (Covid19) tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuşan 72 yaşındaki hasta alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Bartın merkeze bağlı Bakraçboz köyü Bodra Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Hasan Üstünbaş, 2 hafta önce korona virüs (Covid19) hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan yaşlı adam bugün kendisi ile ilgilenen sağlık personeli tarafından alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

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