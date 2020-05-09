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Koronavirüs, Hacivat ve Karagöz’ü de sosyal medyaya taşıdı

İHA

Bartın'da uzun yıllardır Hacivat ve Karagöz gölge oyununu sahneleyen Aykan Sağ, Ramazan ayının sembolleşen etkinliklerinden HacivatKaragöz gölge oyununu koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için sosyal medyaya taşıdı.

Koronavirüs, Hacivat ve Karagöz’ü de sosyal medyaya taşıdı

Bartın’da uzun yıllardır Hacivat ve Karagöz gölge oyununu sahneleyen Aykan Sağ, Ramazan ayının sembolleşen etkinliklerinden HacivatKaragöz gölge oyununu koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan çocuklar için sosyal medyaya taşıdı.
Bartın'da yaşayan 45 yaşındaki Kukla Yapımcısı Aykan Sağ HacivatKaragöz gölge oyunu geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Her Ramazan ayında Bartın Cumhuriyet Meydanında yüzlerce çocuğun karşısında olan Sağ, bu yıl ise korona virüs tedbirleri kapsamında “Evde kal” çağrısına da destek olmak amacıyla, sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklara Karagöz ve Hacivat’ı sosyal medya ile ulaştırmaya başladı. Sağ, bu kapsamda atölyesindeki perdede Karagöz Hacivat oyununu sahneleyip, oyunu sosyal medya mecralarından canlı olarak paylaşıp çocuklara ulaşmaya devam ediyor.
Çocukların telefonlardan merak ve ilgiyle takip ettiği Karagöz Hacivat oyunlarında virüse karşı alınması gereken tedbirlerden de bahsediliyor. Çocuklar sosyal medyadaki Karagöz Hacivat oyununun canlı yayınlarını takip ederken keyif dolu vakitler geçiriyor.
Aynı zamanda tiyatro sanatçısı da olan Sağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs nedeniyle evde kal, evde hayat var’ sloganlarıyla birlikte bizde artık evlere, ailelere, çocuklara ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyoruz. Karagöz Hacivat ve diğer karakterlerle birlikte sosyal medyadan canlı yayınla karagöz Hacivat hikayesini çocuklara mesaj vererek anlatıyoruz. Daha mutlu oluyoruz. Her eve girmiş oluyoruz. Bu bence bir avantaj. Bütün çocuklar evde, bütün aileler evde. Ramazan geceleri birde O daha başka bir insana maneviyat katıyor. O açıdan mutluyum. Sosyal medyadan Karagöz’ü, Hacivat’ı ailelere, çocuklara ulaştırıyorum. Canlı bir şekilde izliyorlar. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Mutlu oluyorum yani çok mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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