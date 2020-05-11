Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı

İHA

Bartın’da Katı Atık Bertaraf Tesisi yapımına dair sözleşme imzalandı

Bartın’da Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 17 Mart tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Başkanlığınca Ankara’da gerçekleştirilen ve 24 firmanın katıldığı Bartın Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İhalesinde Tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin ardından müteahhit firma ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada “İhale sonucunda 38.998.473TL teklifle ihaleyi kazanan müteahhit firma ile 6 Mayıs 2020 tarihinde sözleşme imzalandı, imzalanan sözleşmenin ardından 15 gün içinde müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak. Katı Atıl Bertaraf tesislerinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte Bartın’ın önemli bir Problemini de çözüme kavuşturmuş olacağız. Belediyelerimizin ve İl Özel İdaremizin İnkumu tepesindeki herkesi çok rahatsız eden vahşi çöp depolamasına son vererek Doğalgaz yatırımımızın ardından önemli bir çevre yatırımına daha imza atmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, İller Bankası yetkililerine ve Valimize teşekkür ederiz.”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Bartın'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Bartın'a sahte belgeyle girmeye çalışan 12 kişinin karantina süreci devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın'a sahte belgeyle girmeye çalışan 12 kişinin ...
Sahte belgeyle Bartın´a gelenler karantinaya alındı, 37 bin lira ceza kesildi 
YEREL HABERLER Sahte belgeyle Bartın´a gelenler karantinaya alındı, ...
Koronavirüs, Hacivat ve Karagöz’ü de sosyal medyaya taşıdı
YEREL HABERLER Koronavirüs, Hacivat ve Karagöz’ü de sosyal medyaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X